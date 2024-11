Tatá Werneck recebe marido na TV e se emociona: 'Você não abriu mão de mim'

"Admiro demais o seu talento, acho você um sol, quando você chega, você ilumina os lugares. Desculpa", continuou Tatá indo às lágrimas e sendo confortada por Rafa que a abraça.

Eu amo você. Por que eu amo você? Porque você é incrível. Todas as pessoas vêm falar: 'Você é o marido da Tatá'; todo mundo em encontra e diz: 'Cadê a Tatá?'. Acho isso genial, fico todo orgulhoso. Qualquer tipo de gente, de todas as idades, você tem esse poder de conexão, de tocar as pessoas com o que faz, isso é muito especial. Admiro muito isso em você. Acho você uma supermãe, muito carinhosa, forte, um baita exemplo para a nossa filha. Então eu sou feliz, meu amor, do seu lado, apesar de ser diferente em várias coisas, a gente se complementa em outras.

"A gente tem um amor que é mais forte e também financiamento junto, que une muito a pessoa", se declara a apresentadora sem perder a piada. "Eu amo que você é um pai maravilhoso, você é incrível. Normalmente os pais trabalham fora, e as mulheres que... E você é super parceiro que tá sempre comigo e entende que eu sou essa mulher que ama ser mãe mais do que tudo, mas que também não abro mão de ser feliz no meu trabalho", finaliza.