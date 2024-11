Humorista faz piada sobre enchentes e tem shows cancelados no RS

Já fiz piada sobre o mesmo assunto na própria cidade e também sobre outras trag*di*s, e riram! Quando começamos a pesar na balança: "essa piada pode, essa não", "essa situação pode zoar, essa não", acabamos sendo injustos com a dor dos outros. Na dúvida, eu zoo a dor de todos igualmente.

Abner Dantas

A justificativa de Abner após ter os shows cancelados foi criticada nas redes sociais. Comentários destacaram o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul. "A gente ralou dia e noite pra ajudar o pessoal do Sul e tu solta uma dessas, seu sem noção", disse um. "Isso é pessoa sem noção, sem sentimento com a dor do próximo", comentou outro.