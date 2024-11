'Quero dar para você': Senna não foi um sex symbol 'garanhão', diz biógrafo

Ayrton Senna 'aprontava' no bom sentido. Ele teve suas aventuras amorosas e sexuais, mas não foi um garanhão. Ernesto Rodrigues em papo exclusivo para Splash

Além de confrontos na pista, Senna fez "contraponto" a Nelson Piquet também nesse aspecto. "Nessa geração de pilotos da Fórmula 1, Piquet foi um símbolo de 'galinhagem explícita'. Ele não se preocupava em esconder de ninguém", relatou Ernesto.

A série mostra uma "aventura" de Senna em Mônaco. Piloto transa com Malena, personagem fictícia, antes de sua primeira corrida de destaque na Fórmula 1, em 1984. Ainda pela Toleman, Ayrton Senna mostrou talento ao pilotar na chuva e terminou o Grande Prêmio local em segundo lugar, atrás do francês Alain Prost.

É o único momento em que produção mostra uma relação casual de Senna. Série mostra início e fim de casamento do piloto com Lilian Vasconcelos, além dos namoros com Xuxa e Adriane Galisteu, destacando os momentos em que o piloto não estava solteiro.

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix na próxima sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.