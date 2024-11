A Fazenda: relembre 5 polêmicas de Adriane Galisteu nessa temporada

Em A Fazenda (Record), não são só os peões que protagonizam momentos controversos. Adriane Galisteu, apresentadora do reality rural desde 2021, foi alvo de cenas impactantes na 16ª edição do programa. Confira:

"Não vem colocar nas minhas costas"

Nesta semana a apresentadora chamou atenção ao rebater as críticas de alguns seguidores que a acusaram de "não gostar de Sacha". "Que birutice vocês acharam que não gosto do Sacha! Parem com isso, vai? De onde vocês tiraram isso? Estão doidos?"

Ela explica que não cabe a ela escolher um favorito, pois não faz parte do público e nem de torcidas. "Antes vocês vinham com um papo de que eu gostava muito do Sacha e não gostava do Zé Love, agora vocês estão falando que eu não gosto do Sacha. Vocês precisam entender que essa imparcialidade é fundamental para o programa", rebateu Galisteu.