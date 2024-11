Saryne: Record erra ao vivo e tira suspense em eliminação em A Fazenda

Mas com um jogo com tantas cartas marcadas, que a gente já sabe quem é o favorito, que eu acho que esse suspense para o público pode passar. Acho que agora está mais legal, realmente, o suspense para a casa. A gente quer assistir às reações [dos peões]. Bárbara Saryne

O colunista Chico Barney concordou com a posição de Bárbara. "Terrorismo psicológico. É isso que a gente quer, porr*."

Eu acho que a graça também é ver as reações, é ver a comemoração [da casa]. Imagina o Albert voltando [primeiro] e todo mundo ia falar: 'olha, deixaram um embate final para os dois ali [Sacha e Babi]'. Ia ter uma esperancinha, né? E aí não deram o Sacha primeiro. Chico Barney

Como foi a eliminação de Babi?

Babi Muniz foi a nona eliminada de A Fazenda 16, com 13,74% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Sacha Bali, primeiro salvo, e Albert Bressan continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Aqui dentro, vocês realmente fizeram tudo. Jogaram, articularam, choraram. Se agarraram às próprias verdades mesmo que isso significasse seu pior lado".