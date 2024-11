Chico: Sacha gostou dessa história de bater boca em A Fazenda

Mesmo sendo salvo da roça, e escancarando o seu favoritismo, o ator Sacha Bali seguiu batendo boca com outros participantes, o que indica que a balbúrdia vai continuar, avaliou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (22).

O Sacha está viciado em bater boca. Ele gostou dessa história. Chico Barney, colunista de Splash

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a ex-panicat Babi Muniz —ambos já foram eliminados da atração.