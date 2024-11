Lázaro Ramos anuncia biografia de Ruth de Souza

A biografia está pronta e prevista para ser lançada no segundo semestre de 2025. "Está ali a história dela, do jeito que ela queria que fosse contada. Estou respeitando a voz ela. Dona Ruth tem muitas biografias, mas escolheu contar de um jeito muito específico, num formato diferente, o que me interessa muito nas histórias que conto. Minha relação com ela inspirou o jeito que tudo está sendo contado", defendeu Lázaro Ramos ao jornal O Globo.

Imagem: Divulgação

O artista também anunciou o título da continuação de seu best-seller lançado em 2017, "Na Minha Pele". O novo livro chegará às livrarias em março do próximo ano e se chamará "Na Nossa Pele".

A nova obra repete o formato de bate-papo com o leitor, traz memórias particulares e reflexões sobre a história do Brasil, construção de identidade e outros assuntos. A história também passa a relação com a mãe a limpo. "O sorrido dela, que funcionava como uma capa, me incomodava muito. Mas aos poucos, fui entendendo a história dela, muito difícil", disse, referindo-se à postura subalterna da mãe diante dos patrões.