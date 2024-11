Zé Love afirma que está processando Sacha: 'Vai dividir o prêmio comigo'

Zé Love afirmou nesta segunda-feira (11) que está processando Sacha Bali. O ex-jogador e o ator tiveram grandes embates e discussões na A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após ser eliminado na sétima roça do reality show, Zé Love falou que já abriu um processo contra Sacha. A revelação foi feita no perfil do programa Link Podcast.

"Vai processar o Sacha?", questionou um seguidor.