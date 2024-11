A Fazenda 16: Noite de festa terá Turma do Pagode e 'volta ao mundo'

Após uma noite de eliminação, os peões poderão curtir uma festa nesta sexta-feira (22) com atração musical na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A festa da semana contará com uma atração inédito na edição: Turma do Pagode. O grupo trará para a sede sucessos como "Lancinho", "Camisa 10", "Deixa eu te querer" e outros.

O tema da festa será "Do Mundo Todo", inspirado em viagens, e com uma decoração que remete alugares icônicos do planeta.