Vanessa interrompe defesa de Sacha, que se irrita e treta com peões

Sacha Bali, que está na 9ª roça de A Fazenda 2024 (RecordTV), se irritou quando Vanessa Carvalho interrompeu seu momento de defesa.

O que aconteceu

Na roça, Sacha teve 30 segundos para defender sua permanência para o público. No entanto, enquanto o peão falava, Vanessa soltou uma gargalhada em tom de deboche.

Sacha: "Brasil, como eu já disse, eu nunca vi, em um reality show, uma pessoa ser tão humilhada, tão xingada, tão perseguida como eu estou sendo aqui. Estão tentando me calar o tempo todo. As duas pessoas que estão na roça comigo fizeram isso. A Babi tentou me humilhar diversas vezes, meteu o dedo na minha cara, me xingou, gritou comigo, chegou a me acusar de crimes. O Albert já fez isso também. E eu sigo com respeito aqui. Mesmo sendo humilhado, nunca desrespeitei ninguém. Brasil, vocês já me trouxeram quatro vezes da roça. Preciso muito que vocês me tragam mais uma vez".