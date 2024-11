A Fazenda: Albert confessa que 'pós' de Power Couple foi 'traumatizante'

Em A Fazenda (RecordTV), Albert Bressan detalhou sua experiência após participar do Power Couple.

O que aconteceu

Albert contou sua experiência após sair do reality show que participou com a mulher, Adryana Ribeiro. Ele estava na área externa com Juninho, Flor Fernandez e Flora Cruz, quando a filha de Arlindo Cruz o questionou. Albert confessou que o programa não lhe trouxe muitas oportunidades profissionais ou financeiras.

Flora: "Albert, como é que foi teu pós de Power Couple?".