Filha de famosos, atriz de 'Alma Gêmea' enfrentou duas tragédias familiares

Dorinha, mãe de Carla Daniel, foi presa em 1980 por assassinar o segundo marido, Paulo Sérgio Garcia de Alcântara. A veterana confessou ter dado três tiros nele em legítima defesa. Segundo ela, o marido a maltratava por querer mulheres mais jovens. Além disso, ele era viciado em jogo e a situação se tornou insustentável. A atriz Carla Daniel tinha 15 anos na época.

Carla Daniel ao lado da mãe, Dorinha Duval, e do pai, Daniel Filho, em foto de 2020 Imagem: Reprodução/Facebook

Dorinha Duval enfrentou dois julgamentos. No primeiro, em 1983, foi condenada a um ano e meio de prisão, mas a sentença acabou sendo anulada por inconsistências no júri. No segundo, em 1989, foram determinados seis anos de cadeia em regime semiaberto. Após nove meses, ela conseguiu a progressão de pena para o regime aberto.

O Paulo me deu vários tapas e pontapés, eu ameacei me matar, e ele disse que seria uma ótima ideia e que a arma estava na gaveta. Após ser atingida por um tapa na região da cabeça, fugi dele, peguei a arma e disparei. Dorinha Duval no livro autobiográfico "Em Busca da Luz - Memórias de Dorinha Duval"

Dorinha Duval na juventude Imagem: Divulgação/Acervo Globo

Companheiro encontrado morto

Em 2021, Carla Daniel viveu outra tragédia na família, desta vez envolvendo o namorado. O músico Sérgio Stamile foi encontrado morto no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, no Rio de Janeiro. Ele tinha 41 anos.