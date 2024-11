Iberê morre? Mavi descobre traição e transforma 'Mania de Você' em inferno

Iberê tenta enrolar o patrão e nega todas as acusações. Porém, Mavi prefere mostrar que não está para brincadeira.

Iberê, não me faz de idiota, não, eu tenho tanto carinho por você, ia ficar triste se esse carinho virasse ódio, e você sabe do que eu sou capaz quando fico com ódio, não sabe? indagará o vilão.

O irmão de Rudá então não consegue mais mentir e assume que cumpriu as ordens de Luma. Mavi fica incrédulo com a confissão e diz que Iberê só deve responder a ele, pois é ele quem paga o salário do rapaz.

Após descobrir a traição, Mavi põe medo em Iberê. Tudo indica que o funcionário ficará ainda mais submisso ao dono do resort. A próxima missão de Iberê, inclusive, será encontrar os meninos que roubaram Viola (Gabz).

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.