Ex de Gato Preto diz que influenciador quis a morte do filho: 'Me ameaçava'

Nicoly Rodrigues, ex-namorada de Samuel Sant'Anna, o Gato Preto, 31, disse que o influenciador desejou a morte do filho.

O que aconteceu

A jovem usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a situação. Além de acusar o namorado de Bia Miranda, 21m de não pagar pensão ao filho, Rael, ela disse ter sido ameaçada por ele. "Não vou mais ficar calada, agora o caso vai ser resolvido na Justiça", afirmou.

Nicoly falou sobre as ameaças. "Quando meu filho nasceu, quando eu estava grávida, ele me ameaçava, dizia que se me visse na rua com alguém ia passar por cima, que não ia deixar meu filho ficar com ninguém, passei diversas situações que muitos amigos próximos viam, me alertavam, mas eu era cega".