Modelo expõe prints polêmicos com Gui Viera; namorada do ator rebate

Em entrevistas após desistir do reality da Record, Fernanda retomou o tema e acusou o rapaz de mentir. "Quando saí, a Maju falou que conversou com ele tem uns três meses."

"É muito pesado"

Victoria Odoricio, namorada de Gui Vieira, compartilhou um desabafo nas redes sociais. "Eu decidi aparecer, mesmo torta, para dizer que eu to cansada, que dói e tudo isso é muito pesado", começa a influencer emocionada. Ela explica que devido ao estresse e ansiedade por conta da repercussão da polêmica do namorado, ela teve uma paralisia no rosto e ficou com parte da boca e o olho sem movimento. "Tô recebendo hate. Gente indo nos meus vídeos com o Guilherme, nas minhas fotos sozinha e falando que sou corna", e continuou: "Se você fala tanto de mulher para mulher, em que mulher você está pensando, Fernanda? Consegue ter essa empatia de pensar que alguém do outro lado, que sou eu, to sendo o alvo disso tudo?", critica.

Primeiro que o relacionamento é meu, não cabe a ela se foi antes ou depois. Segunda coisa, a sexualidade do Guilherme. Eu não entendo qual o problema, se ele é um homem hétero e ele se interessou por alguém, uma mulher trans, ela é mulher, como eu, como ela [Fernanda]. Se ela é tão amiga dela, eu não entendo qual foi a insinuação que ela fez. Fernanda, eu não sei o que você quer tirar disso tudo.

Por fim, a influencer pede que a ex-peoa não volte a tocar em seu nome, no do ator e nem no relacionamento. "Porque não cabe a você e eu vou te agradecer muito."