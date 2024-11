One Direction se reúne pela primeira vez em 9 anos no funeral de Liam Payne

Kate Cassidy, namorada do músico, e familiares de Liam também participaram do funeral. Geoff e Karen Payne, pais de Liam, acompanharam a chegada do caixão à igreja. Cheryl Cole, que tem um filho com o cantor, também foi fotografada no local.

Famosos como o apresentador James Corden e o jogador de futebol Robbie Keane marcaram presença. A lista de convidados também incluiu Jamie Scott, compositor e colaborador do One Direction, e ex-membros do Girls Aloud, banda da qual Cheryl Cole fez parte, radialista e músicos.

A família desejava manter a cerimônia "o mais privada possível" e não divulgou detalhes do velório. Apenas familiares e amigos próximos participam do funeral. Apesar disso, fãs e curiosos se aglomeraram nas ruas no entorno da igreja.

Os pais de Liam Payne, Geoff e Karen, acompanham a chegada do caixão à igreja Imagem: Dan Kitwood/Getty Images

Harry Styles, ex-One Direction, chega ao funeral de Liam Payne Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images