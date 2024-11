G4 faz críticas a Flor após formação da roça: 'Não dá pra confiar'

Sacha colocou seu ponto. "Ela deu a entender que a única pessoa que ela salvaria era o Albert. Começando pelo Albert salvando ela, não tinha por que ela salvar a Flora. Deveria ter salvo a gente."

Luana entendeu e concordou. Ali foi a resposta que a gente precisava."

Yuri criticou Flor. "Falsidade, totalmente. Falou que a Flora oprimiu ela na piscina."

Sacha finalizou. 'Exato, e tava conversando com a Flora hoje. Conversou primeiro com a gente, depois com a Flora. E o Albert veio falar que a gente tava fazendo manobra pra salvar ele. Quer dizer, pra eles salvarem a gente, mas não era... A Flor não dá pra confiar, não."

