Liam Neeson usa calcinha e minissaia no novo 'Corra Que a Polícia Vem Aí!'

Liam Neeson, 72, expôs sua veia cômica ao máximo no trailer do reboot de "Corra Que a Polícia Vem Aí!", lançado hoje pela Paramount Pictures.

O que aconteceu

Em uma das imagens do vídeo, o ator aparece vestido de colegial, usando uma minissaia e até uma calcinha cor de rosa.

No longa vindouro, Neeson dá vida ao detetive Frank Drebin Jr., filho do tenente Frank Drebin (Leslie Nielsen), protagonista original da franquia. Ele se envolve em uma série de confusões ao ser convocado para liderar o Esquadrão Policial que seu pai chefiava no passado.