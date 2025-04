Runner: Rodrigo Santoro será vilão de filme com Owen Wilson e Alan Ritchson

Rodrigo Santoro, 49, acaba de ser confirmado no elenco de "Runner", thriller de ação hollywoodiano que será filmado na Austrália.

O que aconteceu

O ator brasileiro dará vida ao grande vilão do longa. Trata-se do líder de um perigoso sindicato do crime que, gravemente doente, tenta se apropriar do órgão que seria destinado ao transplante de uma criança moribunda.

"Runner" será protagonizado por Alan Ritchson, 42, protagonista da série "Reacher" (Prime Video). Ele dará vida ao entregador de alto nível Hank Malone, encarregador de transportar até a paciente legítima o órgão cobiçado pelo vilão de Santoro.