A Fazenda: Rivais de Sacha usam argumentos patéticos, diz Chico

Os rivais de Sacha Bali em A Fazenda 16, da Record, têm usado argumentos patéticos no reality, segundo avaliação feita pelo colunista Chico Barney durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20).

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o ex-jogador Zé Love —ambos já foram eliminados da atração. Outros participantes —Fernando, Sidney, Flora, Vanessa, Luana e Babi— já perceberam a força do ator dentro e fora da casa. Eles fazem parte do chamado "grupão" e jogam, prioritariamente, contra o favoritismo de Sacha Bali.