Rudá e Marcel encontram Viola antes de Mavi em 'Mania de Você'

Viola (Gabz) está morando em um abrigo comunitário desde que sofreu um golpe e foi assaltada em "Mania de Você" (Globo). E por incrível que pareça, ela está incomunicável e quem a achará primeiro será Rudá (Nicolas Prattes), que por ora está preso em uma ilha.

O que vai acontecer

Viola descobriu que teve a conta zerada no capítulo desta segunda-feira (18). A chef não tomou nenhuma precaução e decidiu seguir a vida, procurando um trabalho para bancar seu recomeço de vida. No capítulo desta terça-feira (19) ela finalmente é admitida em um restaurante.