Não foi só demissão ao vivo: Ed Motta 'causa' e já criticou de Ivete a Raul

Ed Motta causou polêmica ao demitir um profissional da sua equipe durante uma apresentação no festival Rock The Mountain, no último domingo (17). Mas essa não foi a primeira vez que o compositor, cantor e produtor musical gerou debate com suas declarações.

De Ivete Sangalo a 'não falo português'

Ed Motta já criticou Ivete Sangalo e Criolo por cantarem Tim Maia. Em 2015, Ivete Sangalo e Criolo fizeram parte de um projeto de uma marca de cosméticos para homenagear Tim Maia. Porém, Ed, que é sobrinho do artista, criticou as escolhas. "Uma empresa de creme me procurou para fazer o 'projeto' Tim Maia, a grana não era compatível com meu desprazer em fazer isso. Para mim, a música do Tim Maia é intocável, fica bom mesmo é com ele, é preciso honestidade e vergonha na cara para admitir isso. Mais do que sacanagem, é um desrespeito por gente que dedicou a vida inteira a isso. Vontade de vomitar, que coisa podre", disse na época, sugerindo Claudio Zoli e Sandra de Sá como opções viáveis para o tributo.

"Não falo em português no meu show". Ainda em 2015, ao anunciar mais uma turnê na Europa para divulgar músicas do álbum "AOR", o músico fez fortes críticas aos brasileiros que desejavam ir aos seus shows, ressaltando que não falava português durante as apresentações. "O inglês é a língua universal, então, pelo amor de Deus, não venha com um grupo de brasuca berrando 'Manuel' porque não tem, e muito menos gritar 'fala português, Ed'. O mundo inteiro fala inglês. Não é possível que o imigrante brasileiro não saiba um básico de inglês", diz um trecho do texto que Ed Motta escreveu na época no seu Facebook.