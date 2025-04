Os Garotin, Grelo e Rita Lee estão entre os indicados ao Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira anunciou na noite desta quarta-feira, 9, os indicados nas 17 categorias da premiação. A cerimônia foi no novo prédio do Masp, em São Paulo, para artistas e convidados, e contou com a participação de Chitãozinho & Xororó, os homenageados deste ano. Essa é a 32ª edição do prêmio criado por José Maurício Machline.

Entre os artistas que receberam um maior número de indicações estão o trio Os Garotin, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que concorre nas categorias revelação, pop e lançamento pop, e o cantor goiano Grelo (o do hit Só Fé), que aparece nas categorias revelação, romântica e lançamento romântico.

Uma das novidades deste ano foram as novas categorias de música urbana - agora, divididas em rap/trap, reggae e funk. Anitta, um dos nomes mais fortes do funk, no entanto, só aparece na categoria lançamento em língua estrangeira, com o álbum Funk Generation. Ela disputa com nomes como Caetano Veloso, pela gravação da canção francesa La Mer, e Iza, pela versão do standard Cry My River.