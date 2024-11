Quem era cantor que sobreviveu a câncer e morreu em acidente de carro em SP

O cantor adotou outros estilos musicais em 2016, quando passou a cantar em bares e eventos, como casamentos. Com apresentações no estilo pop rock, ele abriu show acústico de Tico Santta Cruz, em 2017.

Covers de clássicos do pop e rock. Em seu canal no YouTube, o artista compartilhava vídeos em que interpretava canções como "Bohemian Rhapsody", do Queen, "Come Together", dos Beatles" e "Toxic", de Britney Spears.

Além de cantor, Cauê também era educador físico. Também era formado como técnico de operação de áudio e cursava técnico em teatro para realizar o sonho de ser ator. Ele chegou a gravar o curta "Código: Martins - Hora Zero", seu primeiro trabalho como ator.

Diagnóstico de câncer. Ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2009, quando tinha 18 anos. O cantor precisou ser submetido a um transplante de medula, mas conseguiu vencer a doença.

Cauê era casado e não tinha filhos. Além da esposa, ele também deixa familiares e amigos.

Acidente

Cauê se envolveu em um acidente entre dois carros na rodovia Washington Luís, em Araraquara, no interior paulista. Na ocasião, o cantor dirigia seu veículo, quando foi surpreendido por outro automóvel na altura do km 264 da rodovia, que invadiu a pista e colidiu frontalmente com o carro dele.