Mania de Você hoje (19): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Mavi (Chay Suede) vai pegar Rudá (Nicolas Prattes), Moema (Ana Beatriz Nogueira) e Nahum (Ângelo Antônio) tentando escapar de ilha. Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (19) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Nahum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro. Volney convida Mércia para jantar. Fátima recebe flores, e Robson se incomoda. Michele é informada de que Cristiano precisa de um advogado com urgência. Viola consegue um emprego. Rudá, Moema e Nahum são capturados a mando de Mavi.