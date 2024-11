Luana indica Babi para a 9ª roça da A Fazenda

Tudo que tinha para falar a respeito dela, disse nos apontamentos e nas dinâmicas. Ela não tem um a para falar sobre mim.

Luana continou. "Até nos momentos que errei, fui mulher e pedi desculpas a ela."

Ao sentar no primeiro banquinho, Babi respondeu. "O Sacha é agressor, ele encostou o dedo na minha cara. Ele me causa ansiedade. Vou bater nessa tecla até o final. Ela fala sobre pauta em defesa de mulheres e ela já disse que ia me colocar no lixo."

Nunca tive um embate ou briga direto com ela. Não tenho medo de você, das suas agressões, de quem você conhece lá fora, não tenho medo das suas baixarias.

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro? Babi Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Sacha Antonio Chahestian/Record