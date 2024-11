Desentendimento gera climão entre Luana, Gui e Sacha: 'Começou a surtar'

Ela de vez em quando dá uns defeitos aí. Porque, quando a gente tava no grupão, eu saí do grupão porque ela começou a surtar. Do nada começou a gritar comigo, falar que não sei o que, playboyzinho de Ipanema. Aí um dia do nada foi cuspir no Gilsão, o maluco tranquilão, na dele. Ela dá uns 'tilt', uns ataques de agressividade, pô. Isso não é com a gente não, é ela com ela mesma. Ela tem que se resolver Sacha

Ele ainda disse que não pedirá desculpas para a peoa —e Gui e Yuri concordaram. "Eu não errei. Eu não falei nada demais. Falei: 'Vai pegar toda a batata?' Eu nem tinha visto o prato. Pensei que tinha batata lá ainda", explicou Gui.

Yuri afirmou que a peoa deveria ser "a mais tranquila do grupo" nesta semana, uma vez que está livre da roça. "Não tem nem porque ela [Luana] estar estressada hoje, nem pra Roça ela vai. Tá de fazendeira. A que tem que estar mais tranquila de nós três é ela."

Sacha disse que a peoa teria uma "questão" com a comida.

