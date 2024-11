A Fazenda: G4 virou G5? Sacha conversa com Yuri para se aliarem a Flor

O ator pede que formalizem a aliança depois da roça desta semana. "Vamos fazer essa conversa para a gente se alinhar. Ela já disse que não quer ser que nem a Nessa, que pulou de um grupo pro outro. Mas explicar que é ruim ficar sozinho. A gente quer que você [Flor] se sinta acolhida, você come com a gente, na academia, casa da árvore."

Óbvio que tem termos de jogo vai ser bom pra gente, vai ser bom pra você também, a gente se alinhar, somamos votos. Mas a questão é a saúde mental dela. Porque, no dia do apontamento, que tava todo mundo discutindo, ela ficava olhando pro chão assim. Depois fala com Gui e Luana. Mas espera passar hoje, pra não ficar parecendo que a gente quer falar com ela no dia da Roça.

