Luana chora e diz que se sente excluída no G4: 'Não tenho espaço de fala'

Flor respondeu. "Eles não entendem a mim também. Um homem nunca vai entender uma mulher. Você pode me chamar sempre. Não come com culpa, eu também ganhei peso."

Depois, Luana comentou sobre a união dos meninos do grupo. "Por mais que eles tentem me incluir, me sinto excluída. É muito difícil, sabe? Às vezes eu me sinto excluída, que não tenho espaço de fala. Não é culpa deles, é porque eu me sinto assim."

Flor disse que também já sentiu esse sentimento também em relação aos seus aliados. "Eles estavam juntos antes É normal, eles são diferentes da gente. Mas está tudo bem, faz parte do jogo. Às vezes é melhor ficar só do que mal acompanhada."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

