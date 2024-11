Sacha diz esperar pedido de desculpas de aliada: 'Nem olhei na cara'

Durante a refeição, a peoa teria respondido com agressividade a Gui sobre a divisão das batatas entre os participantes, e teria falado para ele dizer a Sacha "enfiá-las no c*".

Yuri concordou. "É, nada ver isso ai. Enfiar no c*, o bagulho", lembrou.

O ator reforçou que Luana precisa entender que está errada e pedir desculpas. "Se não, nossa relação não vai ficar legal não", disse. "Com certeza", continuou Yuri.

Sacha ainda criticou a proximidade de Luana com Fernando. "E outra, não vai ficar conversando com Fernando como se fosse amiguinha não. O cara me xingou pra caralh*, xingou você também", disse. "Ele usa ela para ficar se justificando".

"Se ela quiser falar com cobra, uma hora vai ser picada", acrescentou Yuri.

Sacha ainda lembrou que a peoa começou a "pegar no pé" dele e de Julia no meio do jogo, quando percebeu que não era apontada em dinâmicas. "Na semana seguinte ela foi cuspir no Gilsão. Então tipo assim, uma forma de tentar aparecer no jogo. Na minha opinião não é a forma correta."