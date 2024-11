Luana chora, diz que 'sempre vai sobrar' e critica Sacha: 'De saco cheio'

Gui tentou argumentar com a peoa. "Cada um tem sua dor aqui, Lu. Se você deixar uma fala do Albert, seu rival de jogo, entrar em você.."

Luana ainda criticou a postura de Sacha contra ela. "Vocês não sabem como é me sentir do jeito que eu sinto. Eu vim de uma semana super estressante. O tempo todo é como se eu fosse uma burra, que não sabe de nada, corrige, fala que a pessoa tá errada, que a pessoa não quer entender. Estou de saco cheio e tá tudo bem você ficar do lado dele."

Na sequência, ela foi sozinha até a casa da árvore e chorou.

