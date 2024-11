Mulher nua invade jogo no Canadá com presença de príncipe Harry; veja

Príncipe Harry, 40, e outros presentes na final do principal torneio de futebol canadense foram surpreendidos com uma cena inusitada neste domingo (17).

O que aconteceu

Uma mulher invadiu o gramado do estádio BC Place Stadium completamente nua, na final da Grey Cup. Os vídeos do momento rapidamente repercutiram na web, mostrando a torcedora segurando apenas um casaco nas mãos.

A invasora foi escoltada para fora do campo após correr por todos os lados do gramado. Depois de rolar no chão e se divertir com a reação da plateia, ela seguiu até a direção dos seguranças, que a retiraram do local. Mais de 50 mil torcedores estavam presentes e acompanharam a situação.