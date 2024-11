K-pop: carreira solo vira alternativa para idols retirados de seus grupos

Assim que houve o anúncio dessa nova etapa solo de Seunghan, foi impossível não lembrar de casos recentes similares, como o de B.I, que saiu do iKON e iniciou sua fase como solista, e de Wonho, que após polêmicas foi tirado do Monsta X, mas seguiu na Starship e, na próxima semana, retorna com single em inglês.

Sem conseguir administrar polêmicas, as empresas encontraram na carreira solo uma alternativa para tentar agradar a todo mundo. Mas os fãs não estão muito felizes com essa solução. Ter uma carreira solo é um sonho para a maioria dos idols, mas definitivamente não dessa forma.

Lucas e SM

Já é uma prática comum na SM colocar idols populares que se envolveram em polêmicas no esquema "geladeira & solo"; o mesmo havia acontecido anteriormente com Lucas, ex-integrante do NCT, WayV e SuperM. O chinês se envolveu em polêmicas com fãs, foi afastado por mais de um ano e, quando os fãs achavam que ele jamais voltaria, a SM anunciou que o rapper retornaria como artista solo. Em abril, ele lançou seu primeiro álbum-single, "Renegade", com três músicas, e dividiu opiniões dentro e fora do fandom.

BTOB e Ilhoon

Recentemente, com a saída do BTOB da Cube e criação da própria companhia, a BTOB Company, houve uma aproximação entre os seis integrantes com Ilhoon, que havia sido retirado do grupo em 2020 por ter se envolvido com compra e consumo de maconha. O rapper, que foi condenado e cumpriu pena em condicional, ficou afastado nos últimos quatro anos e, finalmente, retornará, nesta semana, com single novo, "Lullaby". Ele vem recebendo apoio dos membros do BTOB, sempre OT7.