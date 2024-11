Flor declara que jogará sozinha mas fecha voto com G4: 'Vou com vocês'

Ela explica quando tinha grupo, votava de acordo com a aliança, mas que decidiu jogar sozinha agora. "Eu estava com o grupo e falava que estava com eles. Eu não tenho motivo para votar em você. Agora eu não tenho grupo, jogo sozinha. Vou virar alvo, que se dane. Deus tá vendo e o público tá vendo."

Você brigou comigo, me ofendeu? Não. Aquele dia que você falou comigo, tinha a ver porque eu votei em você todas as vezes, eu converso com você... Foi um desabafo seu, não me ofendeu nem um pinguinho. Votei no cara o tempo todo, quer que você fale o quê? 'Obrigada Flor?'.

Sacha agradece o apoio da peoa. "Fico feliz, acho você uma mulher forte e jogadora forte. Confia na sua."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

