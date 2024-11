'Chorei muito': Diego Lozano fala da emoção de virar jurado no MasterChef

Após 10 anos no ar, o MasterChef (Band) vai ganhar cara nova. E de duas formas! O reality culinário terá sua primeira edição voltada à confeitaria, além de estrear um novo jurado, Diego Lozano, 40, que julgará os cozinheiros ao lado do trio habitual: Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Realização de um sonho

O Brasil é o segundo país a fazer uma edição do MasterChef Confeitaria, uma ideia que nasceu de uma investida do próprio Lozano. O chef, dono do restaurante Levena, que funciona em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, conta que fez a sugestão para uma pessoa da produção do programa.

"Foi uma simples conversa, eu expressei minha vontade e acabou se tornando realidade", afirma Lozano em entrevista para Splash. Com experiência em TV, já que comandou o programa A Confeitaria, na Fox, na década passada, o chef diz que tinha o sonho de retornar para a televisão.