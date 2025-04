Gafe de Andreoli, primeira prova e mais: como foi estreia do Power Couple 7

A dinâmica da primeira Prova das Mulheres consistia nas esposas conseguirem reconhecer a caligrafia dos maridos e atravessar um labirinto. Elas tinham quatro minutos para atravessar o labirinto, encontrar o quadro com a caligrafia do marido no meio de vários outros, e voltar.

Antes da prova, os maridos apostaram um valor, que seria adicionado a conta do casal se as esposas conseguissem concluir o desafio. Caso falhassem em conseguir sair do labirinto no tempo certo ou pegassem o quadro errado, a prova não seria concluída.

Conseguiram concluir o desafio 2 esposas. Cris e Gi somaram o valor apostado à sua conta com o marido. Os demais casais tiveram o valor apostado subtraído da soma do casal. Confira o ranking após a prova aqui.

Além disso, o programa exibiu outra dinâmica gravada, que dividiu os participantes entre os quartos da casa. Nela, Everton alfinetou Diego.

Dinâmica ao vivo: