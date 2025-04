Ilhados com a Sogra tem seletiva secreta com drinks, gincana e muita fofoca

Netflix realizou seletiva com 200 sogras para terceira temporada do Ilhados com a Sogra Imagem: Vans Bumbeers/Netflix

Splash participou do segundo dia de seletiva do Ilhados com a Sogra 3, no dia 11 de abril. Até aquele momento, o número de 250 sogras já havia sido reduzido para 200 nomes, e o dia seria definitivo para o anúncio das seis protagonistas da terceira temporada. Antes da decisão final, as candidatas encararam novo desafio de convivência com gincanas e participação em um show de humor.

Tem umas sogras aí que te juro... é de pular de cima da laje. Aqui a gente passeou, andou de carrinho, jogamos e foi muito legal, adorei. Acho que ainda vai ter muito pagode. Se for um Ilhados com a Sogra, levo o meu genro e vai ser fogo no parquinho. Eu boto ele na linha com grito.

Ivaneide Aragão, da caravana de Guarulhos (SP)

Para avaliação das candidatas, um cenário com elementos da ilha onde é gravado o reality show foi criado. Mesas com jogos, como dominó, tomaram conta do ambiente e adicionaram um mini bar para as candidatas terem um cantinho para interação — e logicamente comes e bebes. Colocaram também uma sala de atendimento psicológico — como é o trabalho de Shenia Karlsson no programa — e adicionaram até uma pequena pista de corrida como nas dinâmicas do reality show.

Estou amando a convenção. Nós interagimos bastante, fizemos amizades, joguei dominó, tomei uns drinks e me diverti muito. Acho que ainda vai ter muita diversão com humoristas maravilhosos.

Ana Célia, de São Bernardo do Campo (SP)

O Ilhados com a Sogra se tornou um case de sucesso na Netflix. A segunda temporada do reality entrou para o Top 10 Brasil já na semana de estreia, mantendo-se no ranking nas três semanas seguintes. Os episódios também conquistaram o quinto lugar no ranking global da Netflix de produções não-inglesas, impulsionada pelo sucesso no Brasil e em Portugal.