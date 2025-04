Everton alfineta Diego em estreia do Power Couple: 'Difícil de engolir'

Everton e Emilyn pegaram o sabor "jaca" e escolheram Diego e Giovana. Everton justificou. "É por uma fala que já ouvi hoje, ele será difícil de engolir Diego e Giovana."

A frase em questão foi exibida pela edição. Diego disse na apresentação que veio para "competir de verdade."

Everton justificou. "Todos estamos aqui pra jogar, todos nós queremos o prêmio, todo mundo é mereceredor. A gente viu ambição demais na sua fala.'

Durante a dinâmica, ele ainda alfinetou o casal. "Não vai durar muito, tanto vocês no quarto power quanto a estadia aqui dentro."

