Reality de Sabrina Sato mistura pegação 40+ e 'vergonha alheia' em família

No segundo episódio, uma mulher "bonitona" chega para completar o time e formar um date triplo. São dois homens e uma mulher formando o trisal.

O programa ainda tem um quarto que permite "romances mais quentes" — assim como outros realities do gênero. É ali que a pegação mais explícita pode acontecer. Resta saber se o Globoplay vai permitir a exibição de cenas mais ousadas ou se manterá a áurea clean de seus realities anteriores.

Com 10 episódios, o programa será exibido em três etapas. As duas primeiras, respectivamente nos dias 30 de abril e 7 de maio, com quatro episódios cada. Já a dupla final vai ao ar no dia 14 de maio.

Minha Mãe Com Seu Pai

Em uma casa repleta de atividades, os pretendentes são orientados por supostos "especialistas em casais", que vão tomar decisões, formar pares e propor situações ao longo do programa. No entanto, eles não imaginam que esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos, que têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica. Mas será que os filhos estão preparados para ver seu pai ou sua mãe flertando, falando sobre sexo ou beijando na boca?

Grandes poderes atraem grandes responsabilidades e, por isso, é preciso estar de olhos bem abertos para tomar importantes decisões. Ao som do 'alarme de intromissão', eles entram em ação, manipulando os passeios, os encontros e as dinâmicas, sempre adicionando uma dose extra de drama e emoção. Afinal, ciúmes, conflitos e fofocas não podem ficar de fora. Acompanhando os pais, seja através dos monitores ou em visitas secretas aos encontros, eles vão mostrar que as noções de privacidade foram atualizadas com sucesso.