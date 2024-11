Gracyanne, Virgínia e mais: Comer ovos a mais traz riscos, diz especialista

No entanto, comer ovos de forma exagerada pode ser um grande problema para a saúde —mais especificamente, pode sobrecarregar os rins, afirmou Priscilla Primi, nutricionista e colunista do GLOBO, em entrevista ao jornal.

Priscilla diz que o ovo é um excelente alimento e uma proteína "completa", que ajuda na construção muscular, do sangue, no sistema imunológico, pele e cabelo.

Porém, nessa quantidade, eles impossibilitam a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal Priscilla Primi

Uma dieta restrita ao ovo também pode levar à deficiencia de vitaminas e sais minerais, já que é carente em algumas vitaminas do completo C, diz a profissional. "Na gema do ovo é encontrada gordura saturada, em pequenas quantidades, mas que se ingeridas na quantidade que as musas citam, podem levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo", adverte.