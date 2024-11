Zé Felipe fica chocado ao descobrir quantos ovos Virginia come por dia

Zé Felipe, 26, ficou chocado ao descobrir a quantidade de ovos que a esposa, Virginia Fonseca, 25, consome por dia.

O que aconteceu

Cantor mostrou o almoço de Virginia e brincou com a quantidade de alimento no prato. "Almoço pouquinho, né? Quantos ovos você come por dia, amor?", questionou em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

Virginia explicou que tem se alimentado à base de ovos cozidos para manter a dieta. "Acho que estou uns 20 ovos [diariamente", contou a influenciadora, aos risos.