Grammy Latino: brasileiros saem de mãos vazias nas principais categorias

Ele foi incumbido de entregar o prêmio de personalidade do ano para o cantor colombiano Carlos Vives, sob o pretexto de se conectar com plateias latinas em suas turnês pela América Latina, e que depois participou de um número musical, no mínimo, inusitado, com o rapper Pitbull, cantando "It's My Life".

Jon Bon Jovi e Pitbull cantam juntos na noite de quinta (14), no Grammy Latino, em Miami Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Entre os destaques latinos, o furacão colombiano Karol G levou o prêmio de Álbum de Música Urbana, por "Mañana Será Bonito (Bichota Season)"; o porto-riquenho Draco Rosa, ex-Menudo que se tornou renomado produtor, venceu em Álbum de Pop/Rock, com "Reflejos de lo Eterno"; e o também porto-riquenho Luis Fonsi, que fez um grande sucesso "Despacito", conquistou o troféu de Álbum Vocal de Pop, com "El Viaje".

Jorge Drexler e Karol G recebem o Grammy na noite de quarta (14), em Miami Imagem: Getty Images

Muitos ritmos e vozes representados por artistas de diversos países, da Argentina ao México. É interessante observar como essa diversidade de talentos em idioma espanhol têm pouca entrada no mercado brasileiro.

Historicamente, existe uma barreira entre Brasil e América Latina quando o assunto é música. São raras as vezes que um artista de um lado ou outro consegue furar essa bolha.