Filha de Viih Tube beija foto da mãe internada na UTI e chama pelo irmão

Eliezer, 34, mostrou Lua, sua filha com Viih Tube, 24, dando beijo na foto da mãe e chamando pelo irmão, Ravi. Ela está internada na UTI após precisar passar por uma transfusão de sangue de emergência.

O que aconteceu

Nas imagens, Lua aparece segurando a foto dos pais e faz carinho na imagem da mãe. "Enquanto isso a Lua lá em casa pegando a nossa foto e levando para todo lugar, fazendo carinho, levando para passear"

O ex-BBB, que está no hospital com a esposa e mais cedo compartilhou uma foto dando banho em Ravi, mostrou o áudio de uma pessoa que está em sua casa com a filha. "Ela chamando o irmão"