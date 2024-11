Com Viih Tube na UTI, Eliezer mostra banho em Ravi: 'Para ver a mamãe'

Eliezer mostra banho de Ravi, segundo filho com Viih Tube Imagem: Reprodução/Instagram

Viih Tube segue internada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, após ter dado à luz Ravi. A Splash, a equipe da influenciadora informou que, apesar de não ter previsão de alta, o quadro de saúde dela é estável. "O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso novidades, será atualizado. Contamos com a compreensão de todos".

Ravi, segundo filho de Viih com Eliezer, nasceu na última segunda-feira, (11). Foram 19 horas tentando ter um parto normal, mas precisou fazer uma cesariana de emergência por conta de intercorrências. Ele nasceu com 3,7 quilos e 49 centímetros, e está com Eliezer. Viih e Eli também são pais de Lua Di Felice, de 1 ano e 7 meses.