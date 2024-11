Primeira vocalista mulher do Linkin Park surpreende fãs em show no Brasil

Linkin Park retorna depois de sete anos com dois shows no Brasil e com Emily Armstrong à frente da banda, fato comemorado por fãs mulheres a Splash na fila para assistir à apresentação no Allianz Parque, neste sábado (15), em São Paulo.

O que as fãs disseram

Vinda de uma caravana do Rio de Janeiro apenas para ver o show da banda, a jornalista Rafaela, 33, considera que Emily está "100% aprovada" para estar à frente da banda. "Acho até bom terem colocado uma mulher no lugar do Chester [Bennington], ele é insubstituível. Escutem essa mulher, ela é perfeita".