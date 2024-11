Shows: Linkin Park e festival de rap dominam programação do fim de semana

Dois shows do Linkin Park em São Paulo e o Rap in Cena, em Porto Alegre, são os destaques do fim de semana para quem gosta de shows e festivais. O período tem ainda o festival de música eletrônica DGTL e uma apresentação do Kool & The Gang, em São Paulo.

O que vai acontecer

O Linkin Park celebra no palco sua volta à ativa com nova vocalista e álbum recém-lançado. 'From Zero', mais recente trabalho do grupo, apresenta aos fãs a cantora Emily Armstrong, do Dead Sara.

O LP estava parado desde 2017, quando Chester Bennington, cantor do grupo, morreu. Em setembro de 2024, a banda anunciou Emily como nova vocalista e soltou 'The Emptiness Machine', primeiro single de 'From Zero'.