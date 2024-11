Álbum 'From Zero' é recomeço de luxo para fãs e para o próprio Linkin Park

As já conhecidas "The Emptiness Machine" e "Heavy Is the Crown" foram acertos enormes como primeiro e segundo singles e dão o tom para essa nova etapa, que consegue misturar sonoridades mais clássicas do grupo com elementos novos, ambos mostrando todas as qualidades da nova vocalista, Emily Armstrong.

Vale lembrar que, antes de ser Linkin Park, o grupo foi Xero, e "From Zero" parece nos colocar de novo nesse início, um reset, ressignificando eras, músicas e direção que o grupo segue.

Capa de 'From Zero', novo disco do Linkin Park Imagem: Reprodução

Com dez faixas, em pouco mais de meia hora o disco reitera a força de Shinoda como produtor e traz a marca registrada do grupo, que é misturar duas vozes distintas em um som pesado, melódico e feito para ser berrado a todos os pulmões em um grande estádio.

Os grandes destaques do disco são "Heavy Is the Crown", "Two Faced" e "IGYEIH". "Two Faced" é Linkin Park no seu melhor, com o icônico "disco riscado" de Joe Hahn. É daquelas músicas que definem muito o som do grupo; ela é muito Linkin Park, lembra por vezes "Faint" e é sem dúvidas a música mais "Hybrid Theory" e "Meteora" do disco. O videoclipe, que saiu recentemente, é igualmente ótimo.

"IGYEIH" (I gave you everything I have) é outra música que mostra a essência do Linkin Park, com Emily provando como é capaz de usar a voz de diferentes formas. E as mudanças entre ela e Shinoda são insanas. Ela repete a frase "from now I don't need you" mais de 15 vezes e funciona como um mantra de ódio e libertação.