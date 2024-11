A Fazenda: Sidney rejeita ideia de favoritismo de Sacha: 'Me recuso'

Após a eliminação de Gizelly na 8ª roça de A Fazenda (Record), os peões confinados especularam os motivos para a saída da peoa.

O que aconteceu

Vanessa supõe que a saída da ex-BBB pode ter sido pelo seu embate com Sacha, se o peão for o favorito do público. Sidney rejeita a ideia de imediato. "Não vou relacionar a isso, me recuso a seguir nessa proposta. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra."

"Acho que o caminho dela é o caminho dela e nunca foi nem um pouco parecido com o lado de cá", explica o peão. "Ela é bem enérgica nas decisões, nas posições."