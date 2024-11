Rivais se unem contra Gizelly na Fazenda: 'Desesperada'

Flor e Flora criticaram Gizelly na tarde desta quinta-feira (14) após uma série de discussões na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Flor e Flora —que outrora se desentenderam e chegaram a gritar uma para a outra— se uniram para criticar Gizelly.

A apresentadora, que brigou com Gizelly pela manhã, seguiu criticando e questionando o estado do braço da peoa. "Ela tá tentando desesperadamente no VT pro pessoal ficar com dó e poder... Eu dou o benefício da dúvida, mas é o que parece. Pra mim é, eu posso estar errada, não sou médica. Mas eu conheço", disse Flor.