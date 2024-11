Nando Reis abre o jogo sobre vícios: 'Sou alcoólatra e dependente químico'

Nando Reis, 61 anos, falou sobre sua luta contra o vício em álcool e drogas em seu novo álbum, 'Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo', o primeiro que ele produziu totalmente sóbrio.

Em recuperação há oito anos, Nando Reis explicou os efeitos das substâncias. Ele ainda contou como trata o assunto com os filhos, Theodoro, Sophia, Sebastião, Zoe e Ismael. "Eu sou alcoólatra, sou dependente químico e essa adicção, como qualquer adicção, interferiu muito na minha vida. Mas, diferentemente do que as pessoas creem, ela não é determinante para a qualidade da sua produção", disse ele ao site Breeza.

O músico também falou sobre o uso de álcool e cocaína. "Tinha um sentido desinibitório e de quebra de uma espécie de inércia que tem a ver quase com um traço depressivo, de insegurança numa relação angustiada com a própria capacidade de criação. Para mim, é indiferente as músicas que eu fiz alterado ou as músicas que eu fiz sóbrio, a criatividade é minha, o talento é meu, o desenvolvimento da linguagem é meu. O assunto da minha música está muito relacionado a questões existenciais, angústias, temores e tudo mais".